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Судья говорит, что защита Ефремова затягивает заседание

Четверг, 24 ноября 2016, 12:43

Судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань обвинил защиту экс- "регионала" Александра Ефремова в затягивании судебного заседания и объявил перерыв.

Об этом сообщает корреспондент УП из зала суда.

"Вы зачитывает документы, с которыми ознакомлены все участники процесса", - отметил судья адвокатам.

"Защитник Сладко, вы знакомились с одним томом дела более 9 часов", - возмутился он и сделал адвокату Евгению Сладко замечания.

Несмотря на это Карабань объявил перерыв до 14.00 часов.

Стоит отметить, что в зале суда появились несколько мужчин в камуфляжной форме с нашивками батальона "Донбасс".

Среди них экс-начальник штаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит. Мужчины не оказывают провокаций и пока тихо наблюдают за процессом.

Как известно, Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений: завладении имуществом; совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий; организационное и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР".

Более десяти народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" просят суд отдать экс-лидера фракции "Партия регионов" Александра Ефремова на поруки под личное обязательство.

Прокуратура просит продлить арест Ефремова.

Роман Кравец, УП

Темы: Ефремовсуд
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