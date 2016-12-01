Онищенко заявляє, що передав компромат на Порошенка спецслужбам США

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Четвер, 1 грудня 2016, 12:07

Депутат ВР Олександр Онищенко заявляє, що передав компромат на президента Петра Порошенка Сполученим Штатам Америки.

Про це він розповідав "Українській правді", коментуючи заяви СБУ, в тому числі про те, що Онищенко готує "масовану інформаційну атаку на Україну у рамках стратегії, узгодженої з Кремлем".

Він зазначив, що звинувачення СБУ проти нього є відповіддю на статтю видання "Страна", де він звинувачує Адміністрацію президента Порошенка в скуповуванні голосів в парламенті через нього та декількох інших депутатів.

"Це відповідь на вчорашню статтю. В мене багато компромату на Порошенка. Тож зараз почнеться, що це рука Кремля", - зазначив він.

Кілька днів тому Онищенко повідомляв "Українській правді", що збирається провести прес-конференцію з викривальною інформацією проти нинішньої влади.

За інформацією УП з декількох джерел, протягом року Онищенко записував свої розмови з президентом України на ручний годинник із диктофоном.

"Ви почуєте голос гаранта, щоб всі ілюзії зникли про любов до держави і України, до народу. Я два роки щільно йшов з ним і добре його знаю", - зазначив Онищенко.

"Я розвію міфи про газову справу", - говорив він.

Онищенко зазначав, що він планував цю конференцію, але зазначив, що йому завадив приїзд генпрокурора Юрія Луценка.

"Планував 5, але приїхав Луценко, щоб заблокувати – привезти ордер на мене. Порошенко переживає", - говорив Онищенко.

Тепер на питання "Української правди", чи передавав він цей компромат комусь, Онищенко відповів:

"Передав. Американським спецслужбам 29 листопада. Вони прилітали до мене в Європу", - сказав він і надав "Українській правді" копію листа  від кримінальної прокуратури США.

 

"Хай вони тепер самі з Порошенком розбираються. Тому є американські спецслужби, на жаль для Порошенка, а не російські", - додав Онищенко. Нардеп і новообраний президент США Дональд Трамп мають дружні стосунки.

Онищенко також зазначив, що не має російського паспорта. На уточнююче питання, чи має паспорти якихось інших країн, крім України, він відповів: "Ні, звичайно".

На питання, чи намагається хтось торгуватися з Онищенком, він зазначив: "Я не торгуюсь".

На питання про те, що ще 24 жовтня СБУ затримувала адвоката у справі Онищенка – Андрія Циганкова у справі фінансування тероризму, яка за інформацією УП, також стосувалася Онищенка, той відповів:

"Циганкова дав мені Грановський (якого називають "смотрящим" за  судовою і прокурорською системою від БПП - УП). Це було у вересні", - зазначив Онищенко.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 

8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук. 

Оксана Коваленко, УП

Теми: Онищенко Порошенко
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Коментарі — 4
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IP: 87.76.67.---Ігор Денисенко01.12.2016 13:36
Я не знаю насколько Порошенко "любит" Украину, но знаю что его ненавидит один маленький плешивый ублюдок (для меня это главный показатель)...

Допустим все так и есть как рассказывает Онищенко (в чем я очень сильно сомневаюсь)))

Я правильно понимаю? Мы воююем с рашистами. Наш главный союзник в этой войне США. Сейчас в США решается вопрос ужесточать ли противодействие России (на 100% никаких уступок республиканцы России не сделают). При этом бывший рыг из кожи вон лезет, чтобы Украина не получила не получила этой дополнительной поддержки?

Если это действительно так, считаю что вот такой п..сты действительно должны в Украине кукарекать из мусорников.
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IP: 91.199.93.---chesno101.12.2016 13:06
sensor+2:[/B
Вы предлагаете, чтобы главарь банды "брал" членов своей банды?
f
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IP: 46.200.103.---sensor+201.12.2016 12:42
Этих тварей надо брать живыми или мёртвыми пока они в Украине и процедура в данном случае не должна играть большой роли, как она не играла никогда ни в однйо стране которой угрожает серьёзнейшая опасность.

Это преступнки, воры и изменники, они все такие.

Пётр Алексеевич и ВР и СБУ, когда вы НАКОНЕЦ перстанете церемониться с этими пид@расами??
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IP: 91.196.177.---Logic200901.12.2016 12:22
За інформацією УП з декількох джерел, протягом року Онищенко записував свої розмови з президентом України на ручний годинник із диктофоном.
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Маємо сучасного Мельниченка. Це вам не диктофончик під диваном.
Не на те прізвище Кадиров поміняв.
Вибрав би зразу Мельниченко, а не Онищенко.
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