Савченко не коментує зустріч із бойовиками, але вийде з заявою

Народний депутат із фракції "Батьківщина" Надія Савченко не розповіла про свою поїздку до Мінська.

У розмові з кореспондентом "Української правди" вона послалася на зайнятість.

Коли депутат підняла слухавку і почула, що це "Українська правда", вона сказала: "Перепрошую, я не маю часу зараз говорити".

Після цього кореспондент намагався додзвонитися на номер сестри Надії Савченко – Віри, однак слухавку підняла народний депутат і сказала: "Говорити не має часу ніхто".

Після цього УП написала Савченко смс-повідомлення з проханням про коментар, тому що її позиції стосовно скандалу немає, запропонувавши зателефонувати, коли їй буде зручно.

"Коли мені буде що сказати, ви почуєте", – написала депутат.

Водночас, Віра Савченко повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що "сьогодні (12 грудня) буде офіційна заява Надії, щоб зняти всі питання".

"Я думаю, ми це зробимо після обіду", – написала сестра депутата.

Як повідомляли раніше ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Припускають, що поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики могли говорити про полонених – тоді як мам заручників "накручують" проти української влади.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП