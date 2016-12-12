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Савченко не комментирует встречу с боевиками, но выйдет с заявлением

Понедельник, 12 декабря 2016, 11:19

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Надежда Савченко не рассказала о своей поездке в Минск.

В разговоре с корреспондентом "Украинской правды" она сослалась на занятость.

Когда депутат подняла телефонную трубку и услышала, что это "Украинская правда", она сказала: "Простите, у меня нет времени сейчас говорить".

После этого корреспондент пытался дозвониться на номер сестры Надежды Савченко – Веры, однако трубку сняла народный депутат и сказала: "Говорить не имеет времени никто".

После этого УП написала Савченко смс-сообщение с просьбой о комментарии, потому что ее позиции касательно скандала нет, предложив позвонить, когда ей будет удобно.

"Когда мне будет что сказать, вы услышите", – написала депутат.

В то же время, Вера Савченко сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что "сегодня (12 декабря) будет официальное заявление Надежды, чтобы снять все вопросы".

"Я думаю, мы это сделаем после обеда", – уточнила сестра депутата.

Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Предполагают, что за спиной официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывшая политзаключенная России Савченко и пророссийские боевики могли говорить о плененных – тогда как мам заложников "накручивают" против украинских властей.

Сама Савченко уже несколько раз отказывалась отвечать на вопросы журналистов относительно этой встречи.

Савченко не предупреждала Службу безопасности Украины о поездке в Минск. Советник главы СБУ Юрий Тандіт сообщил, что ведомство собирает информацию о поездке Надежды Савченко в Беларусь – как и о поездках других политиков в другие страны.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

Темы: Савченко НадеждаДонбассМинские соглашения
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