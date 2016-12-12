Савченко про зустріч із Плотницьким і Захарченком: Я в них чорта не побачила

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Понеділок, 12 грудня 2016, 17:32

Народний депутат Надія Савченко пояснила, чому зустрілася у Мінську із ватажками бойовиків.

Вона підтвердила факт зустрічі із Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком.

"Я обіцяла людям, що вийду із в’язниці і буду говорити навіть з чортом. Так, я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного. Я в них чорта не побачила, бо якби я хотіла побачити в  них чорта, то ми б ні про що не домовилися", - сказала вона.

"Я говорила з людьми", - додала нардеп.

За словами Савченко, зустріч відбулася "у тристоронньому мінському форматі у присутності російської сторони і Захарченка та Плотницького від "ДНР" і "ЛНР".

"Зустріч спрямована на те, щоб посилити мінський формат і зробити його більш дієвим", - сказала Савченко.

На питання, чи знади про цю зустріч МЗС та СБУ, Савченко відповіла: "Я співпрацюю з СБУ і МЗС у рамках закону як народний депутат. Я як народний депутат і мене вибрав народ. Він мені довірив ті повноваження, щоб я боролася за нього і я це роблю".

Вона підтвердила, що не узгоджувала цю зустріч із Батьківщиною.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Савченко
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IP: 62.80.181.---Семен Буденный12.12.2016 17:46
А что? от этих клоунов зависит освобождение крымских татfр в АР Крым или незаконно вывезенных украинских граждан в рашу?
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