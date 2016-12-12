Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко о встрече с Плотницким и Захарченко: Я в них черта не увидела

Понедельник, 12 декабря 2016, 16:32
Савченко о встрече с Плотницким и Захарченко: Я в них черта не увидела

Народный депутат Надежда Савченко объяснила, почему встретилась в Минске с главарями боевиков.

Она подтвердила факт встречи с Игорем Плотницким и Александром Захарченко.

"Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились", - сказала она.

"Я говорила с людьми", - добавила нардеп.

По словам Савченко, встреча состоялась "в трехстороннем минском формате в присутствии российской стороны и Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР".

"Встреча направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным", - сказала Савченко.

 

На вопрос, знали ли об этой встрече МИД и СБУ, Савченко ответила: "Я сотрудничаю с СБУ и МИД в рамках закона как народный депутат. Я - народный депутат, и меня выбрал народ. Он мне доверил те полномочия, чтобы я боролась за него, и я это делаю".

Она подтвердила, что не согласовывала эту встречу с фракцией "Батькивщина".

Татьяна Кусок, УП

Темы: Савченко Надежда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: