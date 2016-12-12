Савченко о встрече с Плотницким и Захарченко: Я в них черта не увидела

Народный депутат Надежда Савченко объяснила, почему встретилась в Минске с главарями боевиков.

Она подтвердила факт встречи с Игорем Плотницким и Александром Захарченко.

"Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились", - сказала она.

"Я говорила с людьми", - добавила нардеп.

По словам Савченко, встреча состоялась "в трехстороннем минском формате в присутствии российской стороны и Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР".

"Встреча направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным", - сказала Савченко.

На вопрос, знали ли об этой встрече МИД и СБУ, Савченко ответила: "Я сотрудничаю с СБУ и МИД в рамках закона как народный депутат. Я - народный депутат, и меня выбрал народ. Он мне доверил те полномочия, чтобы я боролась за него, и я это делаю".

Она подтвердила, что не согласовывала эту встречу с фракцией "Батькивщина".

Татьяна Кусок, УП