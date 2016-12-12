Савченко про зустріч із Плотницьким і Захарченком: Я в них чорта не побачила

Народний депутат Надія Савченко пояснила, чому зустрілася у Мінську із ватажками бойовиків.

Вона підтвердила факт зустрічі із Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком.

"Я обіцяла людям, що вийду із в’язниці і буду говорити навіть з чортом. Так, я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного. Я в них чорта не побачила, бо якби я хотіла побачити в них чорта, то ми б ні про що не домовилися", - сказала вона.

"Я говорила з людьми", - додала нардеп.

За словами Савченко, зустріч відбулася "у тристоронньому мінському форматі у присутності російської сторони і Захарченка та Плотницького від "ДНР" і "ЛНР".

"Зустріч спрямована на те, щоб посилити мінський формат і зробити його більш дієвим", - сказала Савченко.

На питання, чи знали про цю зустріч МЗС та СБУ, Савченко відповіла: "Я співпрацюю з СБУ і МЗС у рамках закону як народний депутат. Я як народний депутат і мене вибрав народ. Він мені довірив ті повноваження, щоб я боролася за нього і я це роблю".

Вона підтвердила, що не узгоджувала цю зустріч із "Батьківщиною".

Тетяна Кусок, УП