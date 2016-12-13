Представник ОБСЄ назвала пропагандистською заяву Геращенко

00
1
Вівторок, 13 грудня 2016, 18:21

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович здивована заявою віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко на її адресу.

Про це йдеться в коментарі Дуні Міятович "Українській правді".

Представник ОБСЄ зазначила, що була здивована висловлюваннями Геращенко. "Вони значною мірою необґрунтовані та вводять в оману, використовуючи риторику пропаганди. Зокрема, були звинувачення, що я не втручалася у справи журналістів Микола Семени і Романа Сущенка. Це просто неправда", - заявила Міятович.

"Навпаки, я – єдиний міжнародний представник, який офіційно і публічно порушив ці два випадки", - сказала Міятович і нагадала про те, яких зусиль вона докладає у цих питаннях.

Так, у жовтні 2016 року вона закликала російську владу звільнити Сущенка, а також написала листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з проханням відвідати Сущенка.

"Я постійно порушую ці два випадки перед урядом Російської Федерації, в тому числі в ході двосторонньої зустрічі з владою на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ минулого тижня в Гамбурзі", - зазначила представник ОБСЄ.

Більше того, Міятович назвала "непрофесійним і націоналістичним" проводити паралель між її громадянством та роботою. Міятович також зазначила, що вона з Боснії і Герцоговини, а не з Сербії, як заявила Геращенко.

"Крім того, продовження мого мандата, про що згадала Геращенко, здійснено не завдяки рішенню РФ, а на основі консенсусу всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, включаючи Україну", - заявила Міятович.

Вона підкреслила, що вважає себе другом України. "Але друзі мають право не тільки хвалити, але і критикувати", - зазначила Міятович.

Представник ОБСЄ порадила перш, ніж критикувати книгу, прочитати її. "Книга "Дві країни – одна професія" була опублікована в лютому 2016 року і використовується сьогодні як доказ зради українськими політиками українських журналістів", - заявила Міятович.

Нагадаємо, напередодні Геращенко розкритикувала представника ОБСЄ з питань свободи слова. 

"Ось такі посібники видає ОБСЄ під кураторством Дуні Міятович. Тієї, яка не помічає арешту Миколи Семени в Криму, щось там тихеньке промурмотіла про Романа Сущенка (без наполегливих нагадувань РФ з вимогою звільнити журналіста). А правда в тому, що вже рік в ОБСЄ з боку РФ заблоковано обрання нового представника з питань свободи слова і медіа, а Дуня Міятович з Сербіі утрималася там завдяки позиції і підтримці РФ", - зазначила Геращенко.

Тетяна Кусок, УП

Теми: ОБСЄ Геращенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клімкін: Озброєна місія на Донбасі – стрибок у майбутнє для ОБСЄ 13 грудня 2016, 15:28
Організація зі співпраці та ізоляції в Європі: не дуже жива, але корисна 13 грудня 2016, 15:18
ОБСЄ закликає відвести сили поблизу Донецької фільтрувальної станції 13 грудня 2016, 11:15
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.93.154.---Либенчук Терен13.12.2016 18:50
Які вони тендітні, годі щось сказати.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Савченко: З Медведчуком незнайома, треба зустрітися
Приватизацію ОПЗ згортають, завод очолить екс-помічник Кононенка – джерело
Винуватцю аварії з фотографом Левіним не обмежували свободу. Поліція помилилась
Пєсков вдав, що не бачив найманця Вагнера на прийомі у Путіна
Усі новини
Книги

Восьма частина "Гаррі Поттера" стала книгою року за версією Google

Правда та міфи

Як змінюється з віком метаболізм жінки