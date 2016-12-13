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Представитель ОБСЕ назвала пропагандистским заявление Геращенко

Вторник, 13 декабря 2016, 17:21

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович удивлена заявлением вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в ее адрес.

Об этом говорится в комментарии Дуни Миятович "Украинской правде".

Представитель ОБСЕ отметила, что была удивлена высказываниями Геращенко. "Они в значительной степени необоснованы и вводят в заблуждение, используя риторику пропаганды. В частности, были обвинения, что я не вмешивались в дела журналистов Николай Семены и Романа Сущенко.  Это просто неправда", - заявила Миятович.

"Наоборот, я единственный международный представитель, который официально и публично поднял эти два случая" - сказала Миятович и напомнила о том, какие усилия она прилагает в этих вопросах.

Так, в октябре 2016 года она призвала российские власти освободить Сущенко, а также написала письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой посетить Сущенко.

"Я постоянно поднимаю эти два случая перед правительством Российской Федерации, в том числе в ходе двусторонней встречи с властями на встрече Совета министров ОБСЕ на прошлой неделе в Гамбурге", - отметила представитель ОБСЕ.

Более того, Миятович назвала "непрофессиональным и националистическим" проводить параллель между ее гражданством и ее работой. Миятович также отметила, что она из Боснии и Герцоговины, а не из Сербии, как заявила Геращенко.

"Кроме того, продление моего мандата, о чем упомянула Геращенко, осуществлено не благодаря решению РФ, а исходя из консенсуса всех 57 стран-участниц ОБСЕ, включая Украину", заявила Миятович.

Она подчеркнула, что считает себя другом Украины. "Но друзья имеют право не только хвалить, но и критиковать", - отметила Миятович.

Она посоветовала прежде, чем критиковать ее книгу, прочесть ее. "Книга "Две страны – одна профессия" была опубликована в феврале 2016 года и используется сегодня в качестве доказательства предательства украинскими политиками украинских журналистов", - заявила Миятович.

Напомним, накануне Ирина Геращенко раскритиковала представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович.

"Вот такие пособия выдает ОБСЕ под кураторством Дуни Миятович. Той, которая не замечает ареста Николая Семены в Крыму и которая что-то тихое бормотала о Романе Сущенко (без настойчивых напоминаний РФ с требованием освободить журналиста). А правда в том, что уже год в ОБСЕ со стороны РФ заблокировано избрания нового представителя по вопросам свободы слова и СМИ, а Дуня Миятович из Сербии удержалась там благодаря позиции и поддержке РФ", - отметила Геращенко.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕГеращенко
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