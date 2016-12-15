Інтерв'ю Онищенка видали за інструктаж ФСБ

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Четвер, 15 грудня 2016, 19:41

ЗМІ видали інтерв'ю депутата-втікача Олександра Онищенка за "інструктаж ФСБ".

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Раніше на "Обозревателе" з'явився текст з фрагментом відео з Онищенком. Матеріал називався ""Коли я махну рукою"... Як "політемігрант" Онищенко проходить інструктаж ФСБ".

Журналісти видання, яке опублікувало відео, стверджують, що нардеп проходить "інструктаж з двома невідомими", один з яких говорить з яскраво вираженим українським акцентом. У матеріалі також сказано, що депутата-втікача нібито готують озвучувати "кремлівські" тези.

За кадром відео чути тільки один голос, який, за даними "Детектора медіа", нагадує голос колишнього креативного продюсера каналу "112 Україна" Віктора Зубрицького.

У коментарі "ДМ" Зубрицький підтвердив факт зустрічі з Онищенком, і розповів подробиці інтерв'ю, уривок якого був раніше оприлюднений.

"Ми зустрічалися 23 листопада, в Мінську. Це годинне інтерв'ю, яке я з власної ініціативи вирішив зробити для каналу "112". У студії, крім мене, перебував Онищенко, мій помічник і оператор. Ми орендували студію і записали годинне інтерв'ю. Після того, як матеріал був готовий, я переслав його каналу "112" - і можливо, його фрагмент був переданий в ЗМІ звідти", - сказав екс-продюсер.

"В результаті канал прийняв рішення не публікувати матеріал, тому що побоявся викладеної в ньому інформації. Завтра я планую викласти в фейсбуці весь відеоматеріал, який у мене є, на доказ моїх слів", - розповів Зубрицький.

Як відомо, сайт "Обозреватель" належить синам бізнесмена Михайла Бродського Юрію та Ростиславу.

Нагадаємо, що раніше НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Перебуваючи за кордоном, Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань.

Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Онищенко оприлюднив першу частину своїх записів, на яких нібито розмовляє з депутатом Олесем Довгим, який, за його твердженням, приїхав з ним домовлятися від імені влади.

Пізніше з'явився матеріал, де бізнемен заявляє, що за місце у парламенті давав гроші Давиду Жванії, який на парламентських виборах 2014-го року входив до керівництва виборчого штабу БПП.

Теми: ЗМІ Онищенко
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