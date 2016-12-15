Интервью Онищенко выдали за инструктаж ФСБ

СМИ выдали интервью беглого депутата Александра Онищенко за "инструктаж ФСБ".

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Ранее на "Обозревателе" появился текст с фрагментом видео с Онищенко. Материал назывался "Когда я махну рукой... Как "политэмигрант" Онищенко проходит инструктаж ФСБ".

Журналисты издания, опубликовавшего видео, утверждают, что нардеп проходит "инструктаж с двумя неизвестными", один из которых говорит с ярко выраженным украинским акцентом. В материале также сказано, что беглого депутата якобы готовят озвучивать "кремлевские" тезисы.

За кадром видео слышен только один голос, который, по данным "Детектора медиа", напоминает голос бывшего креативного продюсера канала "112 Украина" Виктора Зубрицкого.

В комментарии "ДМ" Зубрицкий подтвердил факт встречи с Онищенко, и рассказал подробности интервью, урывок которого был ранее обнародован.

"Мы встречались 23 ноября, в Минске. Это часовое интервью, которое я по собственной инициативе решил сделать для канала "112". В студии, кроме меня, находился Онищенко, мой помощник и оператор. Мы арендовали студию и записали часовое интервью. После того, как материал был готов, я переслал его каналу "112" - и возможно, его фрагмент был передан в СМИ оттуда", - сказал экс-продюсер.

СМИ выдали интервью Онищенко за инструктаж ФСБ"В итоге канал принял решение не публиковать материал, потому что побоялся изложенной в нем информации. Завтра я планирую выложить в фейсбуке весь видеоматериал, который у меня есть в доказательство моих слов", - рассказал Зубрицкий.

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