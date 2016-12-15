"Батьківщина" виключила Савченко із фракції
"Батьківщина" ухвалила рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу фракції.
Відповідну заяву поширила прес-служба політсили у четвер ввечері.
У повідомленні сказано, що принципи і політичні переконання Надії Савченко та "Батьківщини" наразі не співпадають.
"Зокрема, "Батьківщина" виступає категорично проти будь-яких переговорів з терористами, проти амністії вбивць українців, проти легалізації бандугруповань на Донбасі. Надія вважає, "що державницька позиція України не є чітко визначеною та доведеною щодо застосування саме такої термінології", - сказано у заяві.
"Фракція "Батьківщина" обговорила з Надією Савченко всі ці обставини та прийняла рішення про її виключення зі складу фракції", - повідомили у політсилі.
Водночас у партії зазначили, що якби було можливо повернути час назад, Надію Савченко все одно б включили до свого виборчого списку заради звільнення з російського полону.
13 грудня Савченко вийшла зі складу партії "Батьківщина", але залишалася в однойменній парламентській фракції.
Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.
Пізніше стало відомо, що народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.
Українська правда
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sebi11:
САНДРО:
Вы - анонимы, которые игнорирует элементарное правило порядочности, согласно которому критиковать, так «лицом к лицу, как в битве следует бойцу»
Критиковать анонимно, скрывая своё лицо, а тем более, оскорблять – свидетельствовать о своей непорядочности.
Фракция "Батькивщина" не считает нужным объяснить народу совпадение своей позиции в отношении Н. Савченко с позицией Порошенко, АП, фракции БПП ???
здравым смыслом?
Вы нелогичны, профессор.
При всём моём неуважение к обоим этим фракциям, их позиция в этом вопросе
отвечает интересам Украины.
И вообще титулы можно и не печатать,мы профессора и так хорошо помним и уважаем.
И как ни странно и Надежду- теперь большому кораблю- большое самостоятельное плавание.
Не за своё дело она принялась.
А до Титаника ей еще пахать и пахать.
Фракция "Батькивщина" не считает нужным объяснить народу совпадение своей позиции в отношении Н. Савченко с позицией Порошенко, АП, фракции БПП ???
здравым смыслом?
Вы нелогичны, профессор.
При всём моём неуважение к обоим этим фракциям, их позиция в этом вопросе
отвечает интересам Украины.