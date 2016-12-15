"Батьківщина" виключила Савченко із фракції

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Четвер, 15 грудня 2016, 20:52

"Батьківщина" ухвалила рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу фракції.

Відповідну заяву поширила прес-служба політсили у четвер ввечері.

У повідомленні сказано, що принципи і політичні переконання Надії Савченко та "Батьківщини" наразі не співпадають.

"Зокрема, "Батьківщина" виступає категорично проти будь-яких переговорів з терористами, проти амністії вбивць українців, проти легалізації бандугруповань на Донбасі. Надія вважає, "що державницька позиція України не є чітко визначеною та доведеною щодо застосування саме такої термінології", - сказано у заяві.

"Фракція "Батьківщина" обговорила з Надією Савченко всі ці обставини та прийняла рішення про її виключення зі складу фракції", - повідомили у політсилі.

Водночас у партії зазначили, що якби було можливо повернути час назад, Надію Савченко все одно б включили до свого виборчого списку заради звільнення з російського полону.

13 грудня Савченко вийшла зі складу партії "Батьківщина", але залишалася в однойменній парламентській фракції.

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Пізніше стало відомо, що народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Українська правда

Теми: Савченко Батьківщина
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Коментарі — 9
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IP: 109.95.50.---Yuriy Vologjaninov16.12.2016 00:09
Logic2009:
sebi11:
САНДРО:

Вы - анонимы, которые игнорирует элементарное правило порядочности, согласно которому критиковать, так «лицом к лицу, как в битве следует бойцу»
Критиковать анонимно, скрывая своё лицо, а тем более, оскорблять – свидетельствовать о своей непорядочности.
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IP: 82.193.99.---САНДРО15.12.2016 22:21
Logic2009:
Yuriy Vologjaninov:
Фракция "Батькивщина" не считает нужным объяснить народу совпадение своей позиции в отношении Н. Савченко с позицией Порошенко, АП, фракции БПП ???
А может наоборот, позиция Порошенко совпадает с позицией "Батькивщины" и
здравым смыслом?
Вы нелогичны, профессор.
При всём моём неуважение к обоим этим фракциям, их позиция в этом вопросе
отвечает интересам Украины.
Занесло профессора- такое бывает, когда в центре внимания ЖЕНЩИНА.
И вообще титулы можно и не печатать,мы профессора и так хорошо помним и уважаем.
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IP: 82.193.99.---САНДРО15.12.2016 22:19
Logic2009:
САНДРО:
И как ни странно и Надежду- теперь большому кораблю- большое самостоятельное плавание.
При всём уважении к Н.В., как бы этот корабль не оказался "Титаником".
Не за своё дело она принялась.
Если я часто применяю в полемике ИРОНИЮ, то в данном случае я применил банальное ехидство,да простит меня Господи.
А до Титаника ей еще пахать и пахать.
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IP: 95.108.133.---sebi1115.12.2016 22:16
Господин Вологжанинов а почему бы Вам самому не заняться переговорами - глядишь и Путин орден даст..Если Вы и вправду физик то займитесь чем то полезным для обороны а не фекалометанием
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IP: 91.196.178.---Logic200915.12.2016 22:10
Yuriy Vologjaninov:
Фракция "Батькивщина" не считает нужным объяснить народу совпадение своей позиции в отношении Н. Савченко с позицией Порошенко, АП, фракции БПП ???
А может наоборот, позиция Порошенко совпадает с позицией "Батькивщины" и
здравым смыслом?
Вы нелогичны, профессор.
При всём моём неуважение к обоим этим фракциям, их позиция в этом вопросе
отвечает интересам Украины.
ВідповістиЗ цитатою
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