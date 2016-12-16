"Батьківщина" не буде ініціювати позбавлення Савченко мандата

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 11:59

Фракція "Батьківщина" у Верховній Раді не буде ініціювати питання про позбавлення народного депутата Надії Савченко мандата народного депутата, заявила лідер фракції Юлія Тимошенко.

Про це вона сказала на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у неї своя дорога, і вона має право своєю дорогою йти. Партія "Батьківщина" не буде ініціювати позбавлення Надії Савченко депутатського мандата, бо люди віддали за неї голоси, і вона має право працювати у Верховній Раді", – зазначила Тимошенко.

Лідер фракції підкреслила, що якби була можливість повернутися в минуле, то партія "Батьківщина" все одно включила би Савченко в свій виборчий список, тому що "тоді потрібно було патріота України рятувати з в'язниці країни-окупанта".

Як відомо, 15 грудня "Батьківщина" прийняла рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу фракції.

13 грудня Савченко вийшла зі складу партії "Батьківщина", але залишалася в однойменній парламентській фракції.

7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Пізніше стало відомо, що народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Теми: Савченко Батьківщина
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