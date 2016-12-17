Холодницький: Якщо Онищенко не надасть доказів за 10 днів, закриємо провадження

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Субота, 17 грудня 2016, 22:53

Спеціалізована антикорупційна прокуратура муситиме закрити провадження, відкриті за фактом заяв нардепа-втікача Олександра Онищенка про причетність його до злочинів, які йому інкримінує НАБУ та низки інших злочинів.

Про це 17 грудня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив глава САП Назар Холодницький.

Він зауважив, що САП відкрила провадження за публічними заявами Онищенка. 

"Ми вкотре просимо надати усі необхідні матеріали.  Натомість доказів за фактами, про які він (Онищенко) говорить, ми не чуємо, бачимо лише його інтерв'ю тим чи іншим виданням. Треба з цим закінчувати. Якщо протягом 10 днів він не надасть жодної інформації, яка підтвердить сказані ним  слова, напевне, що провадження треба буде закривати. Оскільки  бути на повідку і грати у цей серіал,  напевне, правоохоронні органи не повинні. Сказав "а" - скажи й "б", "в", "г" і надай матеріали, на підставі чого ти це заявив", - зазначив Холодницький. 

Глава САП додав, що він Онищенка лише звучать заяви про його "готовність надати усі матеріали, якщо НАБУ захоче з ним працювати, але далі цього справа не йде". 

"Ми йому пропонували зустріч у країні ЄС, не у Лондоні, ... бо є межа самоповаги і допустимості... Грати в його ігри ми не збираємось. Ми пропонували Варшаву - найближче місто, максимально  наближене до України територіально. Він відмовився, хоче у Лондоні. Ми в Лондон не поїдемо. Є можливість і іншим способом надати інформацію", - заявив Холодницький. 

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Перебуваючи у Великобританії, Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Онищенко оприлюднив першу частину своїх записів, на яких Онищенком розмовляє з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

Довгий підтвердив зустрічі з Онищенком і розповів свою версію.

Українська правда 

Теми: Онищенко Антикорупційна прокуратура Холодницький
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Коментарі — 2
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka18.12.2016 00:29
ЦЮК:

У ході слідства головне не вийти на самих себе.
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IP: 93.74.55.---ЦЮК17.12.2016 23:17
А чого би не поїхати в Лондон за ради встановлення істини? Про яку самоповагу і до кого може йти річ, коли справа стосується корупції у вищих ешелонах влади? Та чим Великобританія гірше "нейтральної" Польщі, чи може у сусідній країні докази Онищенка будуть матимуть більшої юридичної ваги?
Чи може в Лондоні працівники НАБУ будуть менше захищеними? Складається таке враження, що пан Холодницький вже сьогодні готовий закрити провадження про хабарництво за заявами Онищенка. Настає питання, чому потрібна така поспішність? І відповідь стоїть на поверхні.
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