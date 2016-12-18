Кабмін проведе "нараду" в АП

16426 переглядів
0
Неділя, 18 грудня 2016, 20:42

Нарада Кабінету міністрів, на якій розглядатиметься питання "Приватбанка", відбудеться у приміщенні Адміністрації президента України о 21:00.

Про це Українській правді повідомили власні джерела в уряді.

За повідомленням поінформованих співрозмовників, також у будівлі АП планується засідання Ради національної безпеки.

Як відомо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував запланований на 19 грудня робочий візит до Бельгії, члени уряду планують зібратися 18 грудня на "урядову нараду".  За даними джерел УП, темою зустрічі може стати питання націоналізації "Приватбанку" та держбюджет. 

На засіданні РНБО, за даними джерел, також буде обговорюватися питання "Приватбанка". 

16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.  За інформацією ЕП, раніше згоди прем'єр-міністра Володимира Гройсман на націоналізацію "Приватбанку" не було.  Виходячи з цього рішення Кабінету міністрів, швидше за все, Гройсман погодився на націоналізацію. Також це рішення говорить про те, що один з нинішніх акціонерів "Приватбанку" зможе зберегти істотну участь у банку, тобто долю акцій вище 10%.

У "Приватбанку" заявляли, що розмови про націоналізацію - атака на банк.

Більше про ситуацію з "Приватбанком" читайте у матеріалі "Економічної правди" "Майже державний. Що буде з Приватбанком".

Українська правда

Теми: Приват Кабінет міністрів Адміністрація президента
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РНБО збереться у неділю ввечері, тема "Приватбанк" - джерело 18 грудня 2016, 17:13
Гройсман скасував візит до Брюсселя. У неділю Кабмін планує "нараду" 18 грудня 2016, 16:14
Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку" 16 грудня 2016, 20:20
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У "Приватбанку" розповіли про причини і наслідки націоналізації
"Приватбанк" очолить екс-міністр фінансів Шлапак
"Приватбанк" переходить у 100% власність держави – Кабмін
Уряд та РНБО підтримали націоналізацію "Приватбанка"
Усі новини
Новорічні корпоративи

Інструкція для інтроверта

Пояснення МОЗ

Як обрати сімейного лікаря