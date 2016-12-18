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Кабмин соберется на "совещание" в АП

Воскресенье, 18 декабря 2016, 19:42

Совещание Кабинета министров, на котором будет рассматриваться вопрос "Приватбанка", состоится в помещении Администрации президента Украины в 21:00.

Об этом Украинской правде сообщили собственные источники в правительстве.

По сообщению информированных собеседников, также в здании АП планируется заседание Совета национальной безопасности.

Как известно, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил запланированный на 19 декабря рабочий визит в Бельгию, члены правительства планируют собраться 18 декабря на "правительственное совещание". По данным источников УП, темой встречи может стать вопрос национализации "Приватбанка" и госбюджет.

На заседании СНБО, по данным источников, также будет обсуждаться вопрос "Приватбанка".

16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков. По информации ЭП, ранее согласия премьер-министра Владимира Гройсман на национализацию "Приватбанка" не было. Исходя из этого решения Кабинета министров, скорее всего, Гройсман согласился на национализацию. Также это решение говорит о том, что один из нынешних акционеров "Приватбанка" сможет сохранить существенное участие в банке, то есть долю акций выше 10%.

В "Приватбанке" заявляли, что разговоры о национализации - атака на банк.

Больше о ситуации с "Приватбанком" читайте в материале "Экономической правды" "Почти государственный. Что будет с Приватбанком".

Украинская правда

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Темы: ПриватКабинет министровАдминистрация президента
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