Уряд та РНБО підтримали націоналізацію "Приватбанка"

Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанка"

Про це "Українській правді" повідомили поінформовані джерела в уряді.

"("Приватбанк") націоналізували", - зазначив співрозмовник.

Джерела також повідомляють, що власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського в АП під час засідання уряду не було, а кандидатура Олександра Шлапака в якості нового можливого керівника "Привату" не обговорювалася.

Як повідомляє ЕП, голова правління "Міжбанківської валютної біржі" Анатолій Гулей зазначив на своїй сторінці у Facebook: "Ухвалено рішення про націоналізацію "Приватбанку". Брифінг міністра фінансів завтра вранці".

За даними джерел УП, спочатку ввечері 18 грудня відбулося засідання Кабінету міністрів, яке проходило в АП, після чого відбулося засідання РНБО.

Раніше повідомлялося, що на "урядовій нараді" та на засіданні РНБО планується обговорення питання "Приватбанку".

Інформація про те, що найбільший комерційний банк країни - "Приватбанк" - може бути націоналізовано, курсує на банківському ринку давно. У "Приватбанку" заявляли, що розмови про націоналізацію - атака на банк.

16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків. За інформацією ЕП, раніше згоди прем'єр-міністра Володимира Гройсман на націоналізацію "Приватбанку" не було. Ухвалене рішення говорить про те, що один з нинішніх акціонерів "Приватбанку" зможе зберегти істотну участь у банку, тобто долю акцій вище 10%.

Більше про ситуацію з "Приватбанком" читайте у матеріалі "Економічної правди" "Майже державний. Що буде з Приватбанком".

Українська правда