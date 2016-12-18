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Уряд та РНБО підтримали націоналізацію "Приватбанку"

Неділя, 18 грудня 2016, 22:04

Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Про це "Українській правді" повідомили поінформовані джерела в уряді. 

"("Приватбанк") націоналізували", - зазначив співрозмовник.

Джерела також повідомляють, що власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського в АП під час засідання уряду не було, а кандидатура Олександра Шлапака в якості нового можливого керівника "Привату" не обговорювалася.

Як повідомляє ЕП,  голова правління "Міжбанківської валютної біржі" Анатолій Гулей зазначив на своїй сторінці у Facebook: "Ухвалено рішення про націоналізацію "Приватбанку". Брифінг міністра фінансів завтра вранці". 

За даними джерел УП, спочатку ввечері 18 грудня відбулося засідання Кабінету міністрів, яке проходило в АП, після чого відбулося засідання РНБО.

Раніше повідомлялося, що на "урядовій нараді" та на засіданні РНБО  планується обговорення питання "Приватбанку". 

Інформація про те, що найбільший комерційний банк країни - "Приватбанк" - може бути націоналізовано, курсує на банківському ринку давно. У "Приватбанку" заявляли, що розмови про націоналізацію - атака на банк.

16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.  За інформацією ЕП, раніше згоди прем'єр-міністра Володимира Гройсман на націоналізацію "Приватбанку" не було.  Ухвалене рішення говорить про те, що один з нинішніх акціонерів "Приватбанку" зможе зберегти істотну участь у банку, тобто долю акцій вище 10%.

Більше про ситуацію з "Приватбанком" читайте у матеріалі "Економічної правди" "Майже державний. Що буде з Приватбанком".

Українська правда 

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Теми: ПриватКабінет міністрів
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