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Кабмин и СНБО поддержали национализацию "Приватбанка"

Воскресенье, 18 декабря 2016, 22:04

Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Об этом "Украинской правде" сообщили информированные источники в правительстве.

"("Приватбанк") национализировали", - отметил собеседник.

Источники также сообщают, что собственника "Приватбанка" Игоря Коломойского в АП во время заседания правительства не было, а кандидатура Александра Шлапака в качестве нового возможного руководителя "Привата" не обсуждалась. 

Как сообщает ЭП, глава правления "Межбанковской валютной биржи" Анатолий Гулей отметил на своей странице в Facebook: "Принято решение о национализации "Приватбанка". Брифинг министра финансов завтра утром".

По данным источников УП, сначала вечером 18 декабря состоялось заседание Кабинета министров, которое проходило в АП, после чего состоялось заседание СНБО.

Ранее сообщалось, что на "правительственном совещании" и на заседании СНБО планируется обсуждение вопроса "Приватбанка".

Информация о том, что крупнейший коммерческий банк страны - "Приватбанк" - может быть национализирован, курсирует на банковском рынке давно. В "Приватбанке" заявляли, что разговоры о национализации - атака на банк.

16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков. По информации ЭП, ранее согласия премьер-министра Владимира Гройсман на национализацию "Приватбанка" не было. Принятое решение говорит о том, что один из нынешних акционеров "Приватбанка" сможет сохранить существенное участие в банке, то есть долю акций выше 10%.

Больше о ситуации с "Приватбанком" читайте в материале "Экономической правды" "Почти государственный. Что будет с Приватбанком".

Украинская правда

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Темы: ПриватКабинет министров
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