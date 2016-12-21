Онищенко стверджує, що Мін'юст США не припиняв з ним спілкування

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Середа, 21 грудня 2016, 12:35

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко спростував повідомлення про те, що Мін'юст США відмовився від спілкування з ним з приводу корупції в Україні.

Про це він заявив під час прес-конференції через відеозв'язок у середу.

Онищенко заявив, що представники Мін'юсту США вийшли на нього самі ще в серпні і продемонстрував контракт на трьох сторінках між ним і американським відомством.

"Про те, що вони припиняють зі мною контракт, мені, як би, не говорили. Я розумію, що сьогодні ситуація в самій Америці, де змінюється одна адміністрація на іншу. Багато залежить від того, яка політична складова щодо України буде прийнята новою адміністрацією президента", – сказав він.

Онищенко додав, що спілкувався з Мін'юстом США "зовсім недавно".

На його думку, це спілкування активізується після 20 січня, коли нова адміністрація президента Трампа вступить у повноваження.

Онищенко також розповів, що всі газові схеми в Україні продовжують існувати, а їх контролює депутат від БПП Ігор Кононенко в інтересах президента.

"Це звичайна схема, яку вони визначають для тих, безпосередньо, компаній, які хочуть поставляти газ – "Центренерго" або ті підконтрольні держпідприємства, де керують люди з їхнього оточення. Це (Одеський) припортовий завод, це "Центренерго", ну, те, що я знаю. Схема була така, що якщо ти хочеш поставляти газ ... то тобі платять за ціною, яка може бути трохи нижче, але за це ти повинен віддавати з кожної тисячі кубометрів 2000 гривень відкату", – заявив він.

Депутат заявив, що його компанія також продавала газ з таким відкатом.

Онищенко додав, що корупційні схеми існують і щодо вугілля, яке поставляється з окупованих територій і запевнив, що сам був свідком однієї з таких домовленостей.

Крім того, за його словами, Порошенко тримає під жорстким контролем весь бізнес в Україні.

"Ви всі знали, що, коли був Янукович, то всі бізнесмени повинні були від прибутку віддавати йому 50%. Якщо б сьогодні сказали, що, давайте, платите 50% від бюджету, як я вже говорив, то всі було б просто щасливі. На жаль, президент Порошенко не бачить бізнесменів і людей бізнесу в нашій країні. Він хоче контролювати всі фінансові потоки сам. У нього якась параноя з приводу виборів на другий термін. Тому у всіх, хто заробляє гроші, він бачить потенційних фінансистів опозиційних сил", – сказав він.

Також Онищенко заявив, що заплатив Порошенкові через Давида Жванію 6 млн доларів не за обрання депутатом, а лише за реєстрацію Центрвиборчкомом і допуск до виборів. Він запевнив, що виграв вибори чесно.

Як відомо, раніше Мін'юст США запевнив, що не планує більше зустрічатися з Онищенком.

Раніше НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів та державній зраді.

Перебуваючи за кордоном, Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань.

Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч.

Онищенко оприлюднив першу частину своїх записів, на яких нібито розмовляє з депутатом Олесем Довгим, який, за його твердженням, приїхав з ним домовлятися.

За словами Онищенка, суть розмови зводилася до зустрічної пропозиції: "Довгий від імені влади пропонує, щоб всю відповідальність у кримінальній справі взяла на себе моя мати (Інеса Кадирова - проходить у справі як глава газової схеми в результаті якої, державі, за версією слідства, було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. - ред.)".

Довгий підтвердив зустрічі з Онищенком.

Крім того, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенка, який він начебто записував протягом року.

У вівторок Онищенко заявив, що спецслужби США перевірили його слова на поліграфі і той підтвердив їх правдивість.

В Україні Онищенко переслідується за підозрою в масштабній корупції в газовій сфері.

Українська правда

Теми: Онищенко корупція газ США
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IP: 93.74.65.---Алина Гринько21.12.2016 14:40
Так набу уже проверяла Кононенко и закрыло на него дело, говорят, что чист, как слеза младенца. Но кто в это поверит? Тут видимо на бюро все таки есть влияние со стороны и политики и большого бизнеса. не получился у нас независимый антикоррупционный орган
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