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Онищенко заявив, що поліграф підтвердив правдивість його звинувачень

Вівторок, 20 грудня 2016, 15:42
Онищенко заявив, що поліграф підтвердив правдивість його звинувачень
FB Олександра Онищенка

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко стверджує, що перевірка його звинувачень на адресу президента Петра Порошенка на детекторі брехні підтвердила їхню правдивість.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Показник поліграфа – 97% підтвердження моїх заяв. Для прикладу, в криміналістиці вважаються достовірними показники вище 70%. Все, що я кажу про корупцію Порошенка – це правда", – заявив він.

Зокрема, за словами Онищенка, його запитували про те, чи отримував Порошенко від нього гроші за голосування, а також чи передавав Порошенко гроші через нього для підкупу інших депутатів.

 

Онищенко заявив, що його перевірку на поліграфі здійснювали "за своєю ініціативою співробітники американських спецслужб, а якщо конкретно – президент ради директорів асоціації поліграфістів США".

Він також в окремому пості підкреслив, що ініціатива цієї перевірки виходила не від нього, а від спецслужб США.

На думку депутата, ця перевірка – "простий і надійний метод, що дозволяє репутаційно розставити всі крапки над і".

 

Він також опублікував висновки перевірки на бланку компанії Excalibur Consulting. У документі підкреслюється, що перевірка не виявила обману в словах Онищенка.

На сайті цієї компанії вказується, що вона здійснює перевірку та надає рішення в сфері безпеки для клієнтів приватного і публічного секторів протягом більш ніж ста років.

Як відомо, про перевірку на поліграфі Онищенко повідомив у понеділок, опублікувавши відповідні фотографії. Також він стверджував, що перевірку проводило ФБР.

Перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Крім того, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенка, який він начебто записував протягом року.

В Україні Онищенко переслідується за підозрою в масштабній корупції в газовій сфері.

Олег Шанковський, УП

Теми: ОнищенкоПорошенкокорупціяСША
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