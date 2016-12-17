Мін'юст США повідомив, що не збирається зустрічатися з Онищенком

Міністерство юстиції США повідомляє, що не збирається проводити зустрічі з народним депутатом України Олександром Онищенком, який переховується закордоном.

Про це йдеться в інформації Мін'юсту США, текст якої має в своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

"У звичайних умовах, Департамент юстиції США і правоохоронні органи США готові зустрітися з людьми, які стверджують, що мають докази щодо порушень законів США. Але сам факт такої зустрічі не є показником того, що такі порушення мали місце, або що інформація людини вважається точною", - відзначили в Мін'юсті США.

"Хоча Департамент юстиції зазвичай не коментує таких зустрічей, в світлі рішення Онищенка публічно говорити на цю тему, ми можемо заявити, що Департамент юстиції США не має ніяких планів щодо проведення подальших зустрічей з паном Онищенком", - йдеться в інформації.

Як відомо, на початку серпня Онищенко залишив територію України. 8 серпня він був оголошений у національний розшук.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. В СБУ також заявили про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради.

На початку грудня Онищенко звинуватив адміністрацію президента Петра Порошенка в "скупці" голосів у парламенті через нього і декількох інших депутатів.

За інформацією ЗМІ, протягом року Онищенко записував свої бесіди з Порошенком на ручний годинник з диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.

Заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) відомості Онищенка за статтею про одержання хабара.

Керівник НАБУ Артем Ситник заявляв, що допускає допит Онищенка по відеозв'язку.