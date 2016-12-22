Онищенко дві години розповідав НАБУ про корупцію Порошенка

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Четвер, 22 грудня 2016, 21:26

У НАБУ завершився відео опитування нардепа Олександра Онищенка, який тривав близько двох годин.

Про це у четвер повідомив начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Сьогодні мною спільно з детективом НАБУ з ініціативи Онищенко проведено його опитування в порядку статті 232 КПК України в режимі відеоконференції.
Дане слідча дія проведено по скайпу. В ході опитування Онищенко підтвердив раніше наведені в ЗМІ висловлювання з приводу корупційних дій та інших злочинів вищих посадових осіб органів державної влади", - скзав Омельченко.

"Надані їм відомості будуть досліджені в рамках кримінального провадження і повністю в разі встановлення будуть закінчені досудовим розслідуванням і обвинувальний акт буде спрямований до суду. Опитування Онищенка було перерване за його ініціативою і він повідомив, що в подальшому опитування продовжиться, він повідомить нам про час і дату", - розповів Омельченко.

Як відомо, Онищенко у середу в ході прес-конференції по Skype повідомив, що НАБУ опитає його по відеоконференцзв'язку 22 грудня.

Народний депутат і ще 20 осіб підозрюють у махінаціях з газом держкомпанії "Укгазвідобування".

За версією слідства, з січня 2013-го по січень 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродавали куплений в держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а потім реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали збитків на суму 1 млрд 613 млн гривень.

У липні 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Онищенко, однак на момент голосування нардеп вже втік за кордон.

Онищенко заперечує свою провину і заявляє в свою чергу, що влада використовувала його в своїх корупційних схемах.

У грудні "справа Онищенко" отримала новий оборот. СБУ звинуватила його в зв'язках із спецслужбами Росії. В свою чергу Олександр Онищенко заявив, що володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, які компрометують президента Петра Порошенка та його оточення.

8 грудня Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо так званих плівок Онищенка.

Теми: Онищенко НАБУ Порошенко
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko22.12.2016 22:00
так при чем тут дело по махинациям Онищенко, его же должны были по повподу компромата, который он западным спецслужбам слил, опросить. в ответ на что его тут же объявили российским шпионом) или НАБУ готово о чем угодно допрашивать, лишь бы компромат не подтвердился?
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