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Онищенко 2 часа рассказывал НАБУ о коррупции Порошенко

Четверг, 22 декабря 2016, 20:26
Онищенко 2 часа рассказывал НАБУ о коррупции Порошенко

В НАБУ завершился видеоопрос нардепа Александра Онищенко, который продолжался около двух часов.

Об этом в четверг сообщил начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня мной совместно с детективом НАБУ по инициативе Онищенко проведен его опрос в порядке статьи 232 УПК Украины в режиме видеоконференции.

Данное следственное действие проведено по скайпу. В ходе опроса Онищенко подтвердил ранее приведенные в СМИ высказывания по поводу коррупционных действий и иных преступлений высших должностных лиц органов государственной власти", - скзав Омельченко.

"Предоставленные им сведения будут исследованы в рамках уголовного производства и полностью в случае установления будут закончены досудебным расследованием и обвинительный акт будет направлен в суд. Опрос Онищенко был прерван по его инициативе и он сообщил, что в дальнейшем опрос продолжится, он сообщит нам о времени и дате", - рассказал Омельченко.

Как известно, Онищенко в среду в ходе пресс-конференции по Skype сообщил, что НАБУ допросит его по видеоконференцсвязи 22 декабря.

Народного депутата и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування".

По версии следствия, с января 2013 по январь 2016-му компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

В июле 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако на момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко отрицает свою вину и заявляет в свою очередь, что власти использовали его в своих коррупционных схемах.

В декабре "дело Онищенко" получило новый оборот. СБУ обвинила его в связях со спецслужбами России. В свою очередь Александр Онищенко заявил, что владеет четырьмя кейсами записей с материалами, которые компрометируют президента Петра Порошенко и его окружения.

8 декабря Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении так называемых пленок Онищенко.

Темы: ОнищенкоНАБУПорошенко
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