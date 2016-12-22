Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Онищенко дві години розповідав НАБУ про корупцію Порошенка

Четвер, 22 грудня 2016, 20:26
Онищенко дві години розповідав НАБУ про корупцію Порошенка

У НАБУ завершився відео опитування нардепа Олександра Онищенка, який тривав близько двох годин.

Про це у четвер повідомив начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Сьогодні мною спільно з детективом НАБУ з ініціативи Онищенко проведено його опитування в порядку статті 232 КПК України в режимі відеоконференції.
Дану слідчу дію проведено по скайпу. В ході опитування Онищенко підтвердив раніше наведені в ЗМІ висловлювання з приводу корупційних дій та інших злочинів вищих посадових осіб органів державної влади", - скзав Омельченко.

"Надані їм відомості будуть досліджені в рамках кримінального провадження і повністю в разі встановлення будуть закінчені досудовим розслідуванням і обвинувальний акт буде спрямований до суду. Опитування Онищенка було перерване за його ініціативою і він повідомив, що в подальшому опитування продовжиться, він повідомить нам про час і дату", - розповів Омельченко.

Як відомо, Онищенко у середу в ході прес-конференції по Skype повідомив, що НАБУ опитає його по відеоконференцзв'язку 22 грудня.

Народний депутат і ще 20 осіб підозрюють у махінаціях з газом держкомпанії "Укгазвідобування".

За версією слідства, із січня 2013-го по січень 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродавали куплений в держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а потім реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали збитків на суму 1 млрд 613 млн гривень.

У липні 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Онищенко, однак на момент голосування нардеп вже втік за кордон.

Онищенко заперечує свою провину і заявляє в свою чергу, що влада використовувала його в своїх корупційних схемах.

У грудні "справа Онищенко" отримала новий оборот. СБУ звинуватила його в зв'язках із спецслужбами Росії. В свою чергу Олександр Онищенко заявив, що володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, які компрометують президента Петра Порошенка та його оточення.

8 грудня Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо так званих плівок Онищенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоНАБУПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Онищенко
УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі
Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії
ВАКС арештував стайню Онищенка в Німеччині
Останні новини
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
Усі новини...
Реклама: