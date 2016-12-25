Ансамбль Александрова на Ту-154 летів виступати в Алеппо - ЗМІ
Ансамбль пісні і танцю імені Александрова, учасники якого перебували на борту літака Ту-154, що розбився в Чорному морі, збирався виступити в Алеппо, зайнятому сирійськими військами в грудні.
Про це розповів "Медузі" співробітник колективу.
Раніше в Міноборони РФ повідомляли, що ансамбль мав виступити з концертом на честь Нового року перед російськими військовими на авіабазі Хмеймім у Сирії.
"Нова газета" також повідомляє, що 22 грудня в Алеппо перекинули батальйон військової поліції, сформований з уродженців Чечні. Одне з завдань батальйону поліції полягало в тому, щоб підготувати майданчик і забезпечити безпеку проведення концерту ансамблю Александрова для російських військовослужбовців.
Те, що ансамбль прямував до Алеппо, побічно підтвердив у своїй заяві і президент Сирії Башар Асад.
"З величезним сумом ми отримали звістку про катастрофу російського літака Ту-154, на борту якого перебували наші дорогі друзі, які хотіли розділити з нами і жителями Алеппо радість перемоги і свят", - наводить текст заяви Асада РИА Новости з посиланням на агентство SANA.
Як повідомляє російський пропагандистський канал "Life" з посиланням на артистів з різних груп ансамблю ім.Александрова, їм заборонили розмовляти з пресою. Зазначається, що членів музичного колективу інформують по телефону про заборону інтерв'ю без попереднього узгодження з адміністрацією.
Як відомо, літак Міноборони РФ зник з радарів вранці в неділю незадовго після вильоту з Сочі. На борту перебували 92 осіб, у т.ч. журналісти телеканалів "Первый", "НТВ" та "Звезда". Також на борту були артисти ансамбля пісні і танцю імені Александрова. Окрім них у літаку також перебувала виконавчий директор фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза, відома своїми запереченнями присутності російських військ на Донбасі.
За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу.
"Інтерфакс" з посиланням на джерела в екстрених службах повідомив, що комісія з розслідування причин катастрофи Ту-154 Міноборони РФ під Сочі схиляється до версії технічної несправності в якості основної причини аварії.
Як повідомляє РБК, президент РФ Володимир Путін підписав указ про оголошення 26 грудня жалоби в зв'язку з катастрофою Ту-154. Згідно з указом, уряд та регіональна влада мають вжити заходів для надання допомоги сім'ям загиблих, приспустити всі держпрапори на адмінбудівлях, культурні установи і телерадіокомпанії мають скасувати усі розважальні заходи і передачі.
Українська правда
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Вы что,сегодня один на смене, остальных не вызвали?
Или они Рождество празднуют?
Навіщо Путіну була ця Сірія?.Що він там загубив?..Бореться там з тероризмом?..В той же час розпалив війну, підтримуючи тероризм на Донбасі...Спочатку ЗС РФ бомблять і обстрілюють мирне населення за межами Росіі, де гинуть люди..А потім надають їм медичну і гуманітарну допомогу та ллють крокодилячі сльози над своіми жертвами..А Путін цинічно вбивцям і одночасно "миротворцям" ще нагороди вручає.. Не потрібно цим вовкам в овечій шкурі за межами Росіі грати роль гуманних "миротворців". Невже ходячи у Церкву, де переважна більшість громадян РФ вважають себе віруючими, чому вони не розуміють, що саме під керівництвом їхнього тирана, у чужих країнах їхні військові чинять найбільший гріх - вбивають людей!..І не осуджують цих дій і його!.. А не чинячи супротив гріху, люди тим самим толерують Великий гріх, за який потрібно нести кару, Схаменіться 80 відсотків тих, які покірно підтримують цього тирана!.
А ты, я смотрю, оттуда и есть! Буркина-Фассо и Науру! Потому, что в Хайфе живут люди адекватные, в отличие от тебя недохромосомного! А падаль, это в первую очередь, ТЫ!