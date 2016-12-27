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2017 год станет переломным в зоне АТО – Турчинов

Вторник, 27 декабря 2016, 14:20

В текущем году Украина не потеряла ни одного метра своей территории, а Вооруженные силы значительно улучшили свои позиции.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время посещения базы Национальной гвардии Украины во вторник в Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

"2016 год – это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ улучшили свои позиции", - сказал он.

Турчинов также отметил, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".

"Я убежден, что 2017-й год станет переломным в этом вопросе", - заявил он.

В то же время, Турчинов не исключает организации провокаций со стороны боевиков в зоне АТО на Донбассе во время Новогодних и Рождественских праздников.

"Нечистая сила именно на христианские праздники себя и проявляет. Именно с такой нечистой силой мы ведем войну, защищая нашу Украину. Я могу прогнозировать, что будут провокации. И всегда, вы сами можете проанализировать, события на фронте с начала 2014 года, - именно на христианские праздники они пытаются делать провокации, грязь, кровь", - сказал он.

Как известно, во вторник он заявил, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных власти Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины.

Темы: АТОТурчиновСНБО
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