"Самопоміч" знову вирішила не голосувати до розгляду питання Новинського

Фракція "Самопоміч" знову вирішила не брати участь у голосуваннях Верховної Ради доки не буде розглянуте зняття недоторканності з депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Про це заявив депутат від цієї фракції Єгор Соболєв, виступаючи з трибуни Ради у середу.

"До того моменту, поки Верховна Рада не винесе на голосування рішення про позбавлення Новинського депутатської недоторканності, "Самопоміч" далі не буде брати участі у жодному голосуванні", – сказав він.

Соболєв знову закликав поставити на розгляд законопроект "Самопомочі", який передбачає надання Радою згоди на притягнення депутата до відповідальності протягом семи днів з моменту відповідного подання ГПУ, дозволяє депутатові самому відмовитися від недоторканності, а також передбачає блокування закордонного паспорта депутата у випадку подання ГПУ.

Як відомо, у вівторок регламентний комітет Верховної Ради відмовився підтримати подання ГПУ на зняття недоторканності з Новинського. Генпрокурор Юрій Луценко все ж розраховує, що Рада це питання підтримає.

За словами спікера Андрія Парубія, Рада розгляне зняття недоторканності з Новинського у четвер.

Як відомо, у середині листопада "Самопоміч" вже заявляла, що не братиме участь у голосуваннях, доки Рада не візьметься за Новинського.

Олег Шанковський, УП