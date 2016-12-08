Плівки Онищенка: Холодницький розповів, коли допитають Довгого

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Четвер, 8 грудня 2016, 12:18

Народному депутату Олесю Довгому буде вручено повістку на допит у справі "плівок Онищенка".

Про це під час брифінгу повідомив керівник САП Назар Холодницький, відповідаючи на зпитання, чи буде допитано Олеся Довгого і коли.

"Скоро. Пізніше ніж зараз, але раніше ніж потім. Всьому свій час. Я не можу оголошувати дати допитів, щоб із цього робилося шоу", - сказав холодницький.

За його словами, незабаром Довгому буде вручено повістку на допит.

"Олесю Довгому прийде офіційне запрошення - повістка. Якщо він захоче зробити з цього шоу, як робили інші,  це його право . Але ми не прихильники такого ТВрозслідування, це має бути слідство, а не серіал", - сказав Холодницький.

Як відомо, раніше НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Нагадаємо, що перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Онищенко оприлюднив першу частину своїх записів, на яких Онищенком розмовляє з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

За словами Онищенка, суть розмови зводилася до зустрічної пропозиції: "Довгий від імені влади пропонує, щоб всю відповідальність у кримінальній справі взяла на себе моя мати (Інеса Кадирова - проходить у справі як глава газової схеми в результаті якої, державі, за версією слідства, було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. - ред.)".

Довгий підтвердив зустрічі з Онищенком і розповів свою версію.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Онищенко
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