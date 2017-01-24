ГПУ пригрозила Лещенку приводом за неявку в суд

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Вівторок, 24 січня 2017, 12:07

Генпрокуратура запрошує нардепа Сергія Лещенка на судове засідання 25 січня до Печерського районного суду в рамках притягання його до адмінвідповідальності.  

Про це йдеться у повідомленні ГПУ у вівторок.

"Обов’язковою є присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі ухилення від явки на виклик судді цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією України) піддано приводу", - сказано у повідомленні.

Також в ГПУ заявили, що на призначене судом засідання 29 грудня Лещенко не з’явився.

"Генеральна прокуратура закликає народного депутата дотримуватись вимог законів та прибути 25.01.2017 на чергове судове засідання до Печерського районного суду (м. Київ, пров. Хрестовий, 4) з метою реалізації права на захист та надання можливості суду прийняти законне рішення у межах розумних строків", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, НАЗК запросило в "Української правди" інформацію про виплату народному депутату Сергію Лещенку 5311 гривень в рамках перевірки нардепа на сумісництво та конфлікт інтересів.

17 січня з'явилася інформація, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво і конфлікт інтересів.

Водночас НАЗК просить суд оштрафувати Лещенка за порушення при купівлі квартири в Києві.

Відомство звинувачує Лещенка в затягуванні процедури притягнення його до адмінвідповідальності. 6 грудня представник НАЗК в кулуарах Верховної Ради спробував зачитати Лещенку повідомлення про адміністративне правопорушення.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Лещенко стверджує, що всі звинувачення є неправдивими, а замовлення на його переслідування надійшло з Банкової.

Українська правда

Теми: Лещенко суд
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Коментарі — 2
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IP: 178.93.63.---sheleviy24.01.2017 12:27
От п***раси
Піти живими як Янукович ці с*ки вже не зможуть....
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IP: 93.75.36.---formalin24.01.2017 12:12
Країна злочинців у владі і масового беззаконня..
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