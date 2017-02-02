Обстріл Авдіївки: Двоє людей загинуло і двоє отримали поранення

Внаслідок обстрілу Авдіївки двоє людей отримали поранення, ще двоє загинули.

Про це повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін.

"Отримав поранення в живіт начальник 15-ДПРЗ ГУ ДСНС у Донецькій області підполковник служби цивільного захисту Третейкін Дмитро Олександрович, зараз у реанімації. Водій аварійно-рятувального загону Горбань Сергій Володимирович, на превеликий жаль, загинув", - написав він на Facebook.

Крім того, за даними Чечоткіна, є інформація про загибель в районі школи однієї жінки і поранення представника ЗМІ.

Як відомо, у четвер ввечері бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню.

Також бойовики посилили обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Застосовується важке озброєння.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку близько 21:15 2 лютого прогримів потужний вибух.

Ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

Про стан справ в Авдіївці і про причини загострення можна прочитати тут.

Українська правда