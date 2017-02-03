Поспред України в ООН: Є інформація про підготовку евакуації цивільних в Донецьку

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 00:01

Поспред України в ООН Володимир Єльченко заявив, що українська сторона має інформацію про евакуацію цивільних осіб в Донецьку.

Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН у четвер.

"Є інформація про евакуацію цивільних осіб в Донецьку, які ми вважаємо підготовкою до подальших провокацій. Те, як це відбулося в серпні 2008 року, коли Росія готувалася напасти на Грузію", - заявив Єльченко.

Він також закликав Росію припинити підтримувати проросійських бойовиків на Донбасі, перестати постачати їм зброю, а також дотримуватися Мінських угод.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку близько 21:15 2 лютого прогримів потужний вибух.

Як відомо, у четвер ввечері бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Є загиблі та поранені.

Також бойовики посилили обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Застосовується важке озброєння.

Ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

Про стан справ в Авдіївці і про причини загострення можна прочитати тут.

Українська правда

Теми: Донецьк ООН Авдіївка
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