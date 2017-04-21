Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обнародованы новые записи переговоров Онищенко с якобы Мартыненком

Пятница, 21 апреля 2017, 00:49

Беглый нардеп Александр Онищенко через СМИ опубликовал новые записи разговора с якобы Николаем Мартыненко, которого сегодня задержало НАБУ.

Два фрагмента записи опубликованы в издании "Страна".

По словам Онищенка, Мартыненко прилетел к нему в Лондон, где состоялся записанный разговор. Предмет разговора - коррупционные схемы Порошенко и его окружения.

На одной из записей человек с голосом похожим на голос Мартыненко подтверждает, что Порошенко прислал к нему СБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом".

Мартыненко: Он мне бизнес по Энергоатому не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее..  Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый пи...рас, понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять… Так это Москаленко (лидер группы "Воля народа" - прим.ред.), он ко мне вчера приезжал, поднимаюсь на 12 этаж. Он мне – на, ухожу с руководителя группы. Он мне начал рассказывать. Рассказал про этого Пасишника (экс-зам.главы НАК "Нефтегаз", стал известен тем, что обращался экс-министру экономики Абромавичусу и, по заявлению последнего, говорил, что он от Кононенка  - прим.ред.). Это ж берут 50 тыс, потом говорят еще. Грановский с Кононенко – е... ж твою мать, 10 тыс. 15 тыс., и все им мало.

Онищенко: ... А ты с Григоришиным (олигарх Константин Григоришин. - прим.ред.) в нормальных отношениях? Он тебе кум или кто?

Мартыненко: Ээээ, не очень. Он же играл против меня с Петей. Он очень опасный. С ним нельзя связываться.

Онищенко: Я просто не понимаю  эту игру, что Лещенко (депутат от БПП Сергей Лещенко - прим.ред.) – его человек, но в то же время и Петю он глушит и все на свете.

Мартыненко: Ну, это Григоришин такой. Вот они похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (Ринат Ахметов - прим.ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла...

Онищенко: Я ж почему и говорю. Мне Григоришин передавал: зачем Онищенко, б...дь, с Ринатом туда лезет, защищает его, это вообще не его тема – пусть не лезет. Это Паша Фукс передал. Типа, какого х*я он заступается за него. Это моя тема, пусть он туда не лезет. Более того, он же (Порошенко. – Прим.Ред.) хотел, чтобы я поставил министра (экологии. – Прим.Ред.) и уже через министерство начать херить Рината. Более того, министр Шевченко еще может дать показания, что эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром – тоже ему давал задание Петя.

В другом фрагменте описывается, как люди Порошенко - Александр Грановский и Игорь Кононенко зарабатывали на Одесском припортовом заводе.

Мартыненко: …Они с Грановским (они - депутаты от БПП Александр Грановский и Игорь Кононенко. - прим.ред.) на припортовый устроил работать свою девочку - замом директора по финансам. Дальше происходит следующее – они выставляют своего трейдера, который сидит на причале ОПЗ. Далее разводят одного серьезного покупателя в Швейцарии, который через их посредника должен был купить объем. Этот серьезный покупатель делает запрос на завод, мол, подтвердите, что у этого посредника есть объемы и что он продаст. Эта дура, бл...ть, подписывает, что все есть. Этот трейдер перечисляет предоплату 13 млн евро. И все. Понимаешь, да? Понимаешь? Чистая уголовщина.

Ранее Онищенко обнародовал свои записи, на которых он разговаривает с якобы Мартыненко, а также записи разговора якобы с депутатом Олесем Довгим, которые по его утверждению приехали с ним договариваться.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко в четверг был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала сообщение о подозрении Мартыненко, которым была совершена растрата средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн.

Экс-нардеп заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

Темы: МартыненкоОнищенкоНАБУПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Мартыненко
Суд увеличил размер залога экс-нардепу Мартыненко в 5 раз – ЦПК
Суд отпустил Мартыненко под залог почти в 5 миллионов
Дело Мартыненко: экснардепу объявили новое подозрение в отмывании денег
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: