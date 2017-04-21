Суд призначив час і суддю для Мартиненка
Запобіжний захід для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка розглядатиме суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник.
Про це "Українській правді" повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.
Суд з обрання міри запобіжного заходу відбудеться 21 квітня о 15.00.
Також Бобровник розглядатиме клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу іншому фігуранту справи Сергію Переломі. Засідання призначено на 15.30.
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