Суд призначив час і суддю для Мартиненка

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 11:35

Запобіжний захід для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка розглядатиме суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник.

Про це "Українській правді" повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Суд з обрання міри запобіжного заходу відбудеться 21 квітня о 15.00.

Також Бобровник розглядатиме клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу іншому фігуранту справи Сергію Переломі. Засідання призначено на 15.30.

Доповнюється…

Теми: Мартиненко
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