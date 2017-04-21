Суд назначил время и судью для Мартыненко

Меру пресечения для бывшего народного депутата Николая Мартыненко будет рассматривать судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник.



Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.



Суд по избранию меры пресечения состоится 21 апреля в 15.00.

Также Бобровник будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения другому фигуранту дела Сергею Переломе. Заседание назначено на 15.30.



Как известно, пресс-служба Мартыненко ранее "анонсировала" назначение Бобровника для рассмотрения дела экс-нардепа.



"Принимать решение относительно меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко будет судья-взяточник Александр Бобровник, который находится на крючке у Национального антикоррупционного бюро Украины. Хотя НАБУ уверяло, что выбор судьи осуществлять автоматизированная система, но "умный" компьютер снова "случайно" выберет одиозного Бобровника для обслуживания НАБУ", – отмечалось в сообщении пресс-службы.



В то же время руководитель САП Назар Холодницкий подчеркивал, что выбор судьи является автоматизированным.

Бывший народный депутат из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко 20 апреля был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий.

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала сообщение о подозрении Мартыненко, которым была осуществлена растрата средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 миллиона.

Экс-нардеп заявил, что обвинения против него сфальсифицировано по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов его ведомства.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд поместить Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. Для Переломы САП просит 100 миллионов залога.

Украинская правда