Мартиненко переконує, що не тікатиме і політпритулку не проситиме

Екс-нардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко переконує, що не буде просити політичного притулку та не впливатиме на депутатів "НФ" та міністра юстиції Павла Петренка.

Про це Мартиненко заявив, виступаючи під час засідання Солом'янського суду м.Києва з обрання йому міри запобіжного заходу.

"Я обіцяю на них не впливати. У підозрі вказано, що 5 народних депутатів були моїми помічниками, скажу більше - я ними горжуся", - заявив екс-нардеп.

Також Мартиненко зазначив, що не збирається тікати з країни.

"Не дочекаєтеся, я політичного притулку не проситиму - на відміну від ваших керівників (глави НАБУ Артема Ситника - УП), зокрема пана Сакварелідзе, з яким у вашого керівництва добрі відносини", - заявив він.

Також екс-нардеп додав, що не має відношення до компанії "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH".

Підсумовуючи, Мартиненко заявив, що сприйме "будь-яке рішення" суду.

"Те, що кажуть прокурори та НАБУ - вважаю неадекватним", - додав він.

Під час виступу в суді Мартиненко також заявив, що справа щодо нього є сфальсифікованою і пов'язана із політичними амбіціями керівників НАБУ і САП - Артема Ситника, Гізо Углави та Назара Холодницького, повідомляє прес-служба "Народного фронту".

"Взагалі формула, як працює НАБУ та САП, полягає в наступному: вручення підозри безпідставно, далі обрання запобіжного заходу - утримання під вартою, приниження людини, піар та політичні амбіції керівників цих організацій, за які я голосував", - сказав Мартиненко.

Фото Романа Кравця

Станом на 12:50 суд з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку відправився до нарадчої кімнати.

Перед цим адвокати звернулися до головуючого на засіданні судді Олександра Бобровника з проханням ухвалити "зважене рішення" та задовільнити клопотання кількох нардепів про взяття Мартиненка на поруки. При цьому адвокати висловили сумніви, що рішення суду "відповідатиме обставинам справи".

"Коли вони прийшли за #Мартиненко'м, я взяв(-ла) його на поруки."

Хто погодився взяти гаманець "Народного фронту" під особисту поруку. 👇🏽 pic.twitter.com/oE8tLUSvYu — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) April 22, 2017

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

21 квітня у Солом'янському судді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу для затриманих. У засіданні було оголошено перерву до 10:00 та 12:00 22 квітня.

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Роман Кравець, УП