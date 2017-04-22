САП подасть апеляцію через звільнення Мартиненка на поруки

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаватимуть апеляційну скаргу на рішення Солом'янського суду м.Києва щодо міри запобіжного заходу для екс-нардепа від НФ Миколи Мартиненка.

Про це заявив прокурор САП Роман Симків після оголошення рішення суду відпустити Мартиненка на поруки нардепів від НФ та міністрів.

"Зараз цю ухвалу суду ми будемо виконувати, але разом з тим будемо викладати своюю позицію у апеляційній скарзі", - зазначив Симків.

Як відомо, суддя Олексій Бобровник 22 квітня оголосив рішення суду про звільнення затриманого раніше Миколи Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Суддя зобов'язав Мартиненка повідомляти суд про зміну місця проживання, з'являтися на виклики для слідчих дій, утримуватися від спілкування з рядом осіб, які фігурують в матеріалах підозри та здати всі документи для виїзду за кордон.

Повний текст ухвали Солом'янського суду буде проголошено до 15:00 27 квітня. Оскарження ухвали можливе безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

21 квітня у Солом'янському судді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу для затриманих. У засіданні було оголошено перерву до 10:00 та 12:00 22 квітня.

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Українська правда