САП подаст апелляцию из-за освобождения Мартыненко на поруки

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подадут апелляционную жалобу на решение Соломенского суда Киева относительно меры пресечения для экс-нардепа от НФ Николая Мартыненко.

Об этом заявил прокурор САП Роман Сымкив после оглашения решения суда отпустить Мартыненко на поруки нардепов от НФ и министров.

"Сейчас это постановление суда мы будем выполнять, но вместе с тем будем излагать свою позицию в апелляционной жалобе", - отметил Сымкив.

Как известно, судья Алексей Бобровник 22 апреля объявил решение суда об освобождении задержанного ранее Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Судья обязал Мартыненко сообщать суду об изменении места жительства, являться на вызовы для следственных действий, воздерживаться от общения с рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения и сдать все документы для выезда за границу.

Полный текст постановления Соломенского суда будет объявлено до 15:00 27 апреля. Обжалование постановления возможно непосредственно в Апелляционный суд Киева в течение 5 дней со дня объявления.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома. Также Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

21 апреля в Соломенском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для задержанных. В заседании был объявлен перерыв до 10:00 и 12:00 22 апреля.

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Украинская правда