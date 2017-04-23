В НАБУ спростували п'ять "міфів справи Мартиненка"

1058 переглядів
1
Неділя, 23 квітня 2017, 22:34

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило спростування п'яти "міфів справи Мартиненка". 

Відповідні дані розміщено на сторінці НАБУ у Facebook.

"За останні два дні у зв'язку із затриманням екс-нардепа Миколи Мартиненка у ЗМІ та соціальних мережах з'явилося чимало недостовірної інформації. НАБУ підготувало спростування найбільш поширених "міфів", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема роз'яснюється, що міфом є твердження, що Мартиненка затримали нібито за незаконними підставами, що він  нібито не ховався від розслідування, що він брав участь у реформуванні енергетичної сфери України, "захищаючи її від посягань російських олігархів", і що справу Мартиненка "сфальсифіковано з метою політичного переслідування". 

 
 
 
 
 
 

Раніше у НАБУ  заявили, що Мартиненко намагався уникнути затримання і наполягали на законності клопотання детективів про затримання екс-депутата. 

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень. 

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Українська правда 

Теми: Мартиненко НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Омелян, який поручився за Мартиненка: Перший і останній раз бачилися у 2014-му 23 квітня 2017, 16:05
Ємець обіцяє скласти мандат, якщо Мартиненко втече 22 квітня 2017, 21:16
У САП допускають, що розслідування "справи Мартиненка" буде продовжено 22 квітня 2017, 20:16
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 130.180.208.---Vyacheslav23.04.2017 22:47
А вони не пробували замість фігнею страждати, готувати справи так, щоб вони не розвалювалися в суді?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Голосування у Франції завершено. Лідирують Макрон та Ле Пен
Хуг: Мін на дорозі, де підірвався патруль, не мало бути взагалі
Штаб АТО: Звинувачення з боку ОРДЛО - провокація
Перший тур виборів президента Франції: У лідерах - Макрон і Ле Пен
Усі новини
Книги

"Правда про справу Гаррі Квеберта": Уривок зі світового бестселера

З власного досвіду

Як бути вегетаріанкою, а потім знову почати їсти м'ясо