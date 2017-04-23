В НАБУ спростували п'ять "міфів справи Мартиненка"

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило спростування п'яти "міфів справи Мартиненка".

Відповідні дані розміщено на сторінці НАБУ у Facebook.

"За останні два дні у зв'язку із затриманням екс-нардепа Миколи Мартиненка у ЗМІ та соціальних мережах з'явилося чимало недостовірної інформації. НАБУ підготувало спростування найбільш поширених "міфів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема роз'яснюється, що міфом є твердження, що Мартиненка затримали нібито за незаконними підставами, що він нібито не ховався від розслідування, що він брав участь у реформуванні енергетичної сфери України, "захищаючи її від посягань російських олігархів", і що справу Мартиненка "сфальсифіковано з метою політичного переслідування".

Раніше у НАБУ заявили, що Мартиненко намагався уникнути затримання і наполягали на законності клопотання детективів про затримання екс-депутата.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Українська правда