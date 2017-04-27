За поставки електрики в ОРЛО заплатять споживачі в Росії - ЗМІ
Постачання електрики з Росії на тимчасово неконтрольовану Україною територію Луганської області будуть списані на технологічні втрати російської Федеральної мережевої компанії (ФСК), що може привести до підвищення тарифу та переплати російських споживачів в розмірі 2-4,6 мільярда рублів на рік.
Про це повідомляє "Коммерсант".
30 квітня схема компенсації за поставки електроенеогіі в ОРЛО буде обговорюватися на засіданні наглядової ради російського регулятора енергетичних ринків "Совет рынка". Цю інформацію виданню підтвердили джерело в Міненерго РФ і двоє співрозмовників в мережевому комплексі.
Джерело газети зазначило, що схема розмиє поставки електроенергії в ОРЛО по всьому російському енергоринку.
"Основне навантаження через оплату тарифу ляже на всіх споживачів, крім населення", - додав він.
При розрахунку ставки тарифу на передачу по магістральних мережах ФСК буде використаний магістральний коефіцієнт на втрати в 1,1203.
Це, за підрахунками Наталії Порохової з АКРА (Аналітичне Кредитне Рейтингове Агентство), підніме тариф ФСК на 2,5%. За її даними, навантаження на споживачів може вирости на 4,6 мільярда рублів. Федір Корначев з Райффайзенбанку зазначив, що витрати на постачання електрики з Росії в ОРЛО збільшать платежі споживачів в ЄЕС Росії на 2-2,5 мільярда рублів.
У пояснювальній записці до питання про оплату поставок наголошується, що економічні наслідки від запропонованих змін не оцінювалися. Схема буде діяти з 30 квітня цього року до 31 травня 2018 року.
Як відомо, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок" припиняє постачання електроенергії в неконтрольовану частину Луганської області через борги.
У той же час, міністр з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що відключення електроенергії на окупованій частині Луганської області не призведе до соціального вибуху цивільного населення, туди можуть поставляти російську електрику.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.