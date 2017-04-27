Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За поставки электричества в ОРЛО заплатят потребители в России – СМИ

Четверг, 27 апреля 2017, 05:33

Поставки электричества из России на временно неконтролируемую Украиной территорию Луганской области будут списаны на технологические потери российской Федеральной сетевой компании (ФСК), что может привести к повышению тарифа и переплате российских потребителей в размере 2-4,6 миллиарда рублей в год.

Об этом сообщает "Коммерсант".

30 апреля схема компенсации за поставки электроэнеогии в ОРЛО будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета российского регулятора энергетических рынков "Совета рынка". Эту информацию изданию подтвердили источник в Минэнерго РФ и два собеседника в сетевом комплексе.

Источник газеты отметил, что схема размоет поставки электроэнергии в ОРЛО по всему российскому энергорынку.

"Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения",— добавил он.

При расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет использован магистральный коэффициент на потери в 1,1203.

Это, согласно подсчетам Натальи Пороховой из АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство), поднимет тариф ФСК на 2,5%. По ее данным, нагрузка на потребителей может вырасти на 4,6 миллиарда рублей. Федор Корначев из Райффайзенбанка отметил, что расходы на поставки электричества из России в ОРЛО увеличат платежи потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 миллиарда рублей.

В пояснительной записке к вопросу об оплате поставок отмечается, что экономические последствия от предложенных изменений не оценивались. Схема будет действовать с 30 апреля этого года до 31 мая 2018 года.

Как известно, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области из-за долгов.

В то же время, министр по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что отключение электроэнергии на оккупированной части Луганской области не приведет к социальному взрыву гражданского населения, туда могут поставлять российское электричество.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛНРэнергетикаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ЛНР
Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ
Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: