У Лівії судили 14 українців з затриманого танкера - ЗМІ

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Неділя, 30 квітня 2017, 20:34

У Тріполі (Лівія) перед судом постали 14 громадян України з танкера "Рута", затриманого військово-морськими силами Лівії.

Про це 30 квітня повідомляє Al Jazeera з посиланням на AFP і представника лівійських ВМС Аюба Кассема.

За його словами, після тригодинної перестрілки два танкера були захоплені і разом з екіпажами доставлені в столицю Лівії Тріполі, де вони постали перед судом.

"Серед них були 14 українців з "Рути", четверо турків і двоє грузин, які перебували на другому судні - "Старк", - зазначив Кассем.

Також він повідомив, що ще троє членів екіпажу "Старка" перебувають  у м.Зувара (Лівія), їх національність він не уточнив.

Зазначається, що під час захоплення "Рута" була завантажена майже 3 330 тн нафти, "Старк", який може перевозити 1236 тонн, також повинен був бути завантажений.

Кассем зазначив, що "Рута" була під українським прапором, другий танкер - під конголезьким.

Також представник ВМС повідомив, що екіпажі суден "були добре озброєні, мали підтримку охорони на човнах і чинили опір". За словами Кассема, кілька разів з човнів по ВМС було відкрито вогонь з автоматів Калашникова і кулеметів.

Як відомо, раніше Reuters з посиланням на представника лівійських ВМС повідомив, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер "Рута" - нібито було під українським прапором.

Україна перевіряє дані про нібито затримання українського танкера поблизу Лівії.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на представника адміністрації Одеського морського торгового порту, танкер "Рута" з 2011 року належить одеській компанії Manchester Shipping S.A.

Українська правда 

Теми: Лівія Україна суд
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