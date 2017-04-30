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У Лівії судили 14 українців з затриманого танкера - ЗМІ

Неділя, 30 квітня 2017, 20:34
У Лівії судили 14 українців з затриманого танкера - ЗМІ

У Тріполі (Лівія) перед судом постали 14 громадян України з танкера "Рута", затриманого військово-морськими силами Лівії.

Про це 30 квітня повідомляє Al Jazeera з посиланням на AFP і представника лівійських ВМС Аюба Кассема.

За його словами, після тригодинної перестрілки два танкера були захоплені і разом з екіпажами доставлені в столицю Лівії Тріполі, де вони постали перед судом.

"Серед них були 14 українців з "Рути", четверо турків і двоє грузин, які перебували на другому судні - "Старк", - зазначив Кассем.

Також він повідомив, що ще троє членів екіпажу "Старка" перебувають  у м.Зувара (Лівія), їх національність він не уточнив.

Зазначається, що під час захоплення "Рута" була завантажена майже 3330 тоннами нафти, "Старк", який може перевозити 1236 тонн, також повинен був бути завантажений.

Кассем зазначив, що "Рута" була під українським прапором, другий танкер - під конголезьким.

Також представник ВМС повідомив, що екіпажі суден "були добре озброєні, мали підтримку охорони на човнах і чинили опір". За словами Кассема, кілька разів з човнів по ВМС було відкрито вогонь з автоматів Калашникова і кулеметів.

Як відомо, раніше Reuters з посиланням на представника лівійських ВМС повідомив, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер "Рута" - нібито було під українським прапором.

Україна перевіряє дані про нібито затримання українського танкера поблизу Лівії.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на представника адміністрації Одеського морського торгового порту, танкер "Рута" з 2011 року належить одеській компанії Manchester Shipping S.A.

Українська правда 

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Теми: ЛівіяУкраїнасуд
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