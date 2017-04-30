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В Ливии судили 14 украинцев с задержанного танкера - СМИ

Воскресенье, 30 апреля 2017, 20:34
В Ливии судили 14 украинцев с задержанного танкера - СМИ

В Триполи (Ливия) перед судом предстали 14 граждан Украины с танкера "Рута", задержанного военно-морскими силами Ливии.

Об этом 30 апреля сообщает Al Jazeera со ссылкой на AFP и представителя ливийских ВМС Аюба Кассема.

По его словам, после трехчасовой перестрелки два танкера были захвачены и вместе с экипажами доставлены в столицу Ливии Триполи, где они предстали перед судом.

"Среди них были 14 украинцев с "Руты", четверо турок и двое грузин, которые находились на втором судне - "Старк", - отметил Кассем.

Также он сообщил, что еще трое членов экипажа "Старка" находятся в г. Зувара (Ливия), их национальность он не уточнил.

Отмечается, что во время захвата "Рута" была загружена почти 3330 тоннами нефти, "Старк", который может перевозить 1236 тонн, также должен был быть загружен.

Кассем отметил, что "Рута" была под украинским флагом, второй танкер - под конголезским.

Также представитель ВМС сообщил, что экипажи суден "были хорошо вооружены, имели поддержку охраны на лодках и оказали сопротивление". По словам Кассема, несколько раз с лодок по ВМС был открыт огонь из автоматов Калашникова и пулеметов.

Как известно, ранее Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС сообщил, что военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из суден  - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.

Украина проверяет данные о якобы задержании украинского танкера вблизи Ливии.

По данным УНИАН и представителя администрации Одесского морского торгового порта, танкер "Рута" с 2011 года принадлежит одесской компании Manchester Shipping S.A.

Украинская правда

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Темы: ЛивияУкраинасуд
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