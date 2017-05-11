У МВС не впевнені, що фільм-розслідування допоможе у справі Шеремета

Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета допитало три тисячі свідків, і матеріали документального фільму "Вбивство Павла" можуть долучити до справи.

Про це заявив речник МВС Артем Шевченко після спілкування з мітингувальниками, які вимагають відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

"Слідство допитало 3 тисячі свідків. Слідство не повідомляє, яких саме людей і про що воно допитувало", – сказав він, відповідаючи на запитання кореспондентів.

"Оскільки у нас потерпілий – журналіст, було допитано багато його колег... Журналістів допитали багато і, можливо, допитуватимуть ще", – сказав Шевченко.

Він запевнив: "Усі матеріали, які будуть корисними для слідства, будуть вивчені і – якщо будуть становити інтерес для слідства – будуть долучені після відповідних процесуальних дій".

"Матеріали, які вони показали, вже відомі слідству, очевидно, бо вони оприлюднені у загальний спосіб. Якщо слідство у цих матеріалах вбачатиме щось корисне для себе, воно обов’язково звернеться, якщо вже не звернулося, до людей, які ці матеріали мають", – додав Шевченко.

Він зауважив при цьому: "Журналісти і слідство мають трошечки різну мету: мета слідства – розкрити злочин, мета журналістів – зробити якісний журналістський продукт, що й було зроблено вчора. Я вважаю, це якісний журналістський продукт".

"Але чи допомогло це розкрити злочин, я не готовий сказати. Можливо, допомогло, а можливо, і зашкодило... Якщо ці матеріали будуть слідству цікаві, вони звернуться і вивчать (їх) – можливо, це дасть щось корисне для слідства, а можливо, і ні", – заявив Шевченко

Він не виключив, що, можливо, доведеться "ще допитувати" тих колег Шеремета, які робили цей фільм.

"Завжди слідство хоче почути від свідка максимум інформації… Слідчий не коментує, кого він допитав, що він взнав і що він буде далі робити, бо це шлях у нікуди, шлях нерозкриття злочину", – сказав Шевченко.

На запитання, чи зв’язалися з Ігорем Устименком, який працював колись в СБУ і у момент закладання вибухівки під машину був під домом Шеремета, Шевченко відповів: "Я не готовий сказати, слідство мені не повідомляло про це".

Як відомо, 10 травня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше не відомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела у Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.

Після показу фільму в СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.

МВС викликало на допит авторів фільму "Вбивство Павла" й Устименка, який може бути або свідком, або фігурантом справи.

Шеремета убили вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва: вибухнула машина керівника "Української правди" Олени Притули, у якій він їхав, спрацював вибуховий пристрій.

Згодом Нацполіція оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно, що пристрій закладали вночі чоловік і жінка. 8 лютого 2017 року слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства Шеремета журналістську діяльність .

УП публікувала докази стеження за своїми журналістами й роботою редакції.

Олена Рощенко, УП