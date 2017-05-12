Прокурор: Мартиненко користувався у соцмережах послугами ботів

3516 переглядів
1
П'ятниця, 12 травня 2017, 11:41

Екс-нардеп Микола Мартиненко користувався послугами ботів у соціальних мережах для викривлення суспільної думки.

Про це у ході судового засідання заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

"Мартиненко має вплив на викривлення громадської думки. З вилученої переписки його секретаря ми побачили звіт ботів, які звітували про написання коментарів у соціальних мережах", - зазначив він.

Також прокурор розповів, що колишній депутат має вплив на деякі медіа.

Разом з тим Симків наголосив, що обвинувачення просить апеляційний суд скасувати попереднє рішення та взяти Мартиненка під варту з можливістю внесення застави у 300 мільйонів гривень.

"Що стосується ризику втечі. Мартиненко за день до обшуку після отримання ухвал залишив місце постійного проживання. Йому ще до обшуку стало відомо про ухвали суду на такий дозвіл. У нього є можливість проживати за кордоном, його родичі проживають в Англії та Австрії", - зазначив прокурор.

"Злочин, в якому звинувачують Мартиненка, передбачає реальне позбавлення волі", - додав він.

На судовому засіданні, зокрема, присутні більше 10 народних депутатів з фракції "Народний фронт" - Павло Пинзеник, Андрій Тетерук, Олена Ледовських та інші.

Також у суді присутній соратник колишнього губернатора Одещини Михеіла Саакашвілі Давід Сакварелідзе.

 

Як повідомлялося, у п'ятницю Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги на рішення Солом'янського районного суду, який відпустив колишнього народного депутата Миколу Мартиненка на поруки кількох депутатів і міністрів.

20 квітня Мартиненка затримали за ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, бо ДП "СхідГЗК" завдано 17,28 млн доларів збитків.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду та заявила, що клопотатиме про арешт всього майна екс-нардепа.

Роман Кравець, УП

Теми: Мартиненко суд соцмережі прокуратура Антикорупційна прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд залишив Мартиненка на свободі 12 травня 2017, 12:55
Мартиненко заявляє про стеження за ним 12 травня 2017, 12:34
Адвокат переконує, що Мартиненко не пов’язаний зі СхідГЗК 12 травня 2017, 12:21
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.14.---pravi12.05.2017 12:16
Ничего ему не будет...если бы его реально сажали он уже бы был давно за границей...вор в законе...будет нас и дальше грабить...позор нам всем что ворует у всех миллиарды гривень паразит
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
За добу в зоні АТО 2 бійців загинули, 6 поранено – штаб
Суд залишив Мартиненка на свободі
Активісти: ВР може наступного тижня встановити контроль ГПУ над НАБУ
Мартиненко заявляє про стеження за ним
Усі новини
Питна вода

У Києві створили карту працюючих бюветів

Шана різноманіттю

Як це – бути переселенцем із Донецька