Прокурор: Мартиненко користувався у соцмережах послугами ботів

Екс-нардеп Микола Мартиненко користувався послугами ботів у соціальних мережах для викривлення суспільної думки.

Про це у ході судового засідання заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

"Мартиненко має вплив на викривлення громадської думки. З вилученої переписки його секретаря ми побачили звіт ботів, які звітували про написання коментарів у соціальних мережах", - зазначив він.

Також прокурор розповів, що колишній депутат має вплив на деякі медіа.

Разом з тим Симків наголосив, що обвинувачення просить апеляційний суд скасувати попереднє рішення та взяти Мартиненка під варту з можливістю внесення застави у 300 мільйонів гривень.

"Що стосується ризику втечі. Мартиненко за день до обшуку після отримання ухвал залишив місце постійного проживання. Йому ще до обшуку стало відомо про ухвали суду на такий дозвіл. У нього є можливість проживати за кордоном, його родичі проживають в Англії та Австрії", - зазначив прокурор.

"Злочин, в якому звинувачують Мартиненка, передбачає реальне позбавлення волі", - додав він.

На судовому засіданні, зокрема, присутні більше 10 народних депутатів з фракції "Народний фронт" - Павло Пинзеник, Андрій Тетерук, Олена Ледовських та інші.

Також у суді присутній соратник колишнього губернатора Одещини Михеіла Саакашвілі Давід Сакварелідзе.

Як повідомлялося, у п'ятницю Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги на рішення Солом'янського районного суду, який відпустив колишнього народного депутата Миколу Мартиненка на поруки кількох депутатів і міністрів.

20 квітня Мартиненка затримали за ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, бо ДП "СхідГЗК" завдано 17,28 млн доларів збитків.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду та заявила, що клопотатиме про арешт всього майна екс-нардепа.

Роман Кравець, УП