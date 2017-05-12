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САП у суді заявляє, що Мартиненко порушує зобов'язання

П'ятниця, 12 травня 2017, 11:01

Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги на рішення Солом'янського районного суду, який відпустив колишнього народного депутата Миколу Мартиненка на поруки кількох депутатів і міністрів.

Про це повідомляють "Українські новини".

Засідання почалося близько 10:30.

 
христина бердинських

На початку засідання Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила клопотання про те, що Мартиненко порушує рішення суду першої інстанції в частині виконання зобов'язань.

 

На засіданні присутні деякі нардепи-поручителі зокрема Логвинський і Ємець

Сам Мартиненко перед початком судового засідання знову заявив, що справа проти нього "сфабрикована грузинською групою" під керівництвом Міхеїла Саакашвілі та першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави.

"Намір НАБУ посадити мене у СІЗО - це парадигма, в якій працює НАБУ: взяти людину ні за що, посадити в камеру і на цьому піаритися. Це політичний проект під керівництвом грузинської групи. Керує НАБУ, фактично, Углава - найближчий друг Саакашвілі, а політичним проектом займається Саакашвілі. Ситника не існує....", – цитує Мартиненка його прес-служба.

Акцію під стінами Апеляційного суду Києва політик назвав "проплаченою".

Як відомо, 20 квітня Мартиненка затримали за ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, бо ДП "СхідГЗК" завдано 17,28 млн доларів збитків. Також затримали Сергія Перелому.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Перелому також відпустили на поруки.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду та заявила, що клопотатиме про арешт всього майна екс-нардепа.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мартиненкосуд
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