Поліція затримала керівника "тітушок", що били АТОвців у Дніпрі

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П'ятниця, 12 травня 2017, 17:17

Поліція Дніпропетровської області затримала чоловіка, який керував "тітушками" під час подій 9 травня.

Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Кримінальна поліція Дніпра у Новомосковську затримала чоловіка, який керував тітушками під час подій 9 травня. Це 27-річний місцевий мешканець, який має багате кримінальне минуле. Саме він керував діями молодиків, які жорстоко побили ветеранів АТО", - повідомив він

"Поліція встановила його місце знаходження та доставила до прокуратури Дніпропетровської області для проведення слідчих дій", - додав Тракало.

Він уточнив, що затримання відбувалося у п'ятницю вдень.

Станом на 17:10 із затриманим слідчі прокуратури та Нацполіції проводять слідчі дії.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро, зокрема начальника обласного та місцевого управління Нацполіції.

10 травня новим начальником Головного управління Дніпропетровської області було призначеноначальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Дніпро
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Коментарі — 2
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IP: 94.178.117.---sensor+212.05.2017 17:32
Это бригадир титушек (если кончно взяли того кого надо), а кто наниматель?

Вопрос больше риторический, учитывая что "невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку".

Когда до головы доберутся?
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IP: 95.108.141.---kerubino12.05.2017 17:26
Це така сама шістка ,як і виконавці його наказів ,може до головного доберетесь ,чи мандат ВР мішає .Ця лапша ,яку вішають людям на вуха ,вже надоіла ,бо всі знають хто там основній ворог Украінськоі влади ,і роблять вигляд ,що з цим ведуть боротьбу ,для галочки.
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