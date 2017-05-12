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Аваков: Поліція затримала керівника "тітушок", що били АТОвців у Дніпрі

П'ятниця, 12 травня 2017, 17:17

Поліція Дніпропетровської області затримала чоловіка, який керував "тітушками" під час подій 9 травня.

Про це "Українській правді" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Сили поліцейських спецпризначеннців та карного розшуку кримінальної поліції Дніпра сьогодні затримали особу, яка керувала діями "тітушок" у Дніпрі під пам'ятником Слави. Цей діяч і раніше притягувався до кримінальної відповідальності", - зазначив Аваков.

 

На уточнююче питання речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що затримання відбулося у Новомосковську.

"Це 27-річний місцевий мешканець, який має багате кримінальне минуле. Саме він керував діями молодиків, які жорстоко побили ветеранів АТО", - повідомив він.

"Поліція встановила його місце знаходження та доставила до прокуратури Дніпропетровської області для проведення слідчих дій", - додав Тракало.

Він уточнив, що затримання відбувалося у п'ятницю вдень.

Станом на 17:10 із затриманим слідчі прокуратури та Нацполіції проводять слідчі дії.

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро, зокрема начальника обласного та місцевого управління Нацполіції.

10 травня новим начальником Головного управління Дніпропетровської області було призначеноначальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Дніпро
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